Москва27 маяВести.Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области до 2032 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Евгения Грабчака.
Рекомендовать установить запрет до 2032 года. Москва, Мособласть и отдельные территории Курской областиприводятся слова Грабчака
До этого министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что Минэнерго региона видит необходимость в вводе запрета на майнинг криптовалюты.