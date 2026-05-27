В Москве и Подмосковье рекомендуют ввести запрет на майнинг до 2032 года

Москва27 мая Вести.Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области до 2032 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Евгения Грабчака.

Рекомендовать установить запрет до 2032 года. Москва, Мособласть и отдельные территории Курской области приводятся слова Грабчака

До этого министр энергетики Московской области Сергей Воропанов сообщил, что Минэнерго региона видит необходимость в вводе запрета на майнинг криптовалюты.