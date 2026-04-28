Власти РФ не планируют поддерживать майнинг на Дальнем Востоке и в Арктике Глава Минвостокразвития Чекунков: в ДФО и Арктике не будут поддерживать майнинг

Москва28 апр Вести.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил ТАСС, что майнинг ("добыча" криптовалют) не будет поддерживаться в рамках единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике в силу неустойчивости этого бизнеса, обусловленной нестабильностью котировок криптовалют.

Майнинг не является маржинальной историей, она является цикличной. Когда биткойн стоил 100 тысяч долларов, она была высокомаржинальной. Когда он стал стоить 50, там посыпались компании, стали банкротиться. <...> Майнинг, назовем это по-русски криптовалюта, никак не будет поддерживаться на нашем уровне вообще заявил министр

Он пояснил, что, если направлять электроэнергию на создание вычислительных мощностей, приоритет, по его мнению, следует отдавать не майнингу, а дата-центрам и моделям искусственного интеллекта. Чекунков добавил, что спрос в этой сфере очень высок, а Минцифры уже ведет работу по разграничению майнинга и дата-центров, в том числе предназначенных для ИИ. Минвостокразвития намерено следовать тому же подходу.

Закон о легализации майнинга криптовалют вступил в силу 1 ноября 2024 года. Согласно документу, майнинг разрешён только российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, внесённым в реестр Минцифры. Физические лица могут заниматься майнингом при условии соблюдения ограничений по энергопотреблению, установленных правительством. В регионах с дефицитом электроэнергии деятельность майнеров по-прежнему может быть запрещена правительственными решениями.