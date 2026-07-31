Майнинг запрещен в Московском регионе и части Курской области до конца 2032 года

В Московском регионе и части Курской области запретили майнинг Майнинг запрещен в Московском регионе и части Курской области до конца 2032 года

Москва31 июл Вести.Правительство России ввело запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в Москве, Московской области, а также на отдельных территориях Курской области.

Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале правовых актов. Ограничения вступают в силу 15 августа 2026 года и действуют до 31 декабря 2032 года.

В Курской области запрет будет распространяться на муниципальные округа Большесолдатский, Беловский, Глушковский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский, Льговский, а также на город Льгов.

Ранее директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов сообщал о подготовке такого решения.