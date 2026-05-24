Евросоюз установил запрет на операции с цифровым рублем Евросоюз запретил операции с цифровым рублем в рамках 20-го пакета санкций

Москва24 мая Вести.В рамках принятого 20-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел запрет на операции с цифровым рублем с 24 мая.

С этой же даты в силу вступил запрет на операции с RUBx​​​ – коммерческим цифровым активом, разработанным при участии госкорпорации "Ростех", следует из документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии. Он находится в обращении на закрытых блокчейн-платформах, в частности, в системе ОИС и инфраструктуре RT-Pay.

Цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты (наряду с наличными и безналичными деньгами), которая выпускается Центробанком. Он представляет собой уникальный электронный код, токен, хранящийся на электронном кошельке регулятора, а не на балансе коммерческого банка. Цифровой рубль эквивалентен одному обычному рублю.

С августа 2023 года Банк России проводит пилотный эксперимент с цифровыми рублями. Планируется, что банки и торговые компании смогут предоставить клиентами возможность совершать операции с новой валютой уже с сентября текущего года. Регулятор прогнозирует, что цифровой рубль станет привычной формой оплаты в течение 5-7 лет.

Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против РФ 23 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва примет ответные меры в отношении ЕС.