Москва23 апрВести.Евросоюз ввел санкции против WB Банка. Финансовая организация упоминается среди двадцати компаний, которые попали под рестрикции в рамках 20-го пакета антироссийских ограничений. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте "Официальный журнал ЕС".
В пресс-службе банка уже прокомментировали ситуацию. В беседе с ТАСС представители финорганизации пояснили, что клиентам и партнерам не стоит ждать изменений в обслуживании.
WB Банк продолжает работу в штатном режиме. Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерацииговорится в сообщении
Кроме банков, Евросоюз также наложил ограничение на проведение платежей с помощью криптовалюты RUBx.