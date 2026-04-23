Дочерний банк маркетплейса Wildberries попал под санкции Евросоюза В список санкций Евросоюза попал WB Банк

Москва23 апр Вести.Евросоюз ввел санкции против WB Банка. Финансовая организация упоминается среди двадцати компаний, которые попали под рестрикции в рамках 20-го пакета антироссийских ограничений. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте "Официальный журнал ЕС".

В пресс-службе банка уже прокомментировали ситуацию. В беседе с ТАСС представители финорганизации пояснили, что клиентам и партнерам не стоит ждать изменений в обслуживании.

WB Банк продолжает работу в штатном режиме. Банк всегда был ориентирован на работу внутри Российской Федерации говорится в сообщении

Кроме банков, Евросоюз также наложил ограничение на проведение платежей с помощью криптовалюты RUBx.