Запрет на майнинг криптовалюты до 2032 года введут в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье запретят майнинг криптовалюты до 2032 года Запрет на майнинг криптовалюты до 2032 года введут в Москве и Подмосковье

Москва24 июл Вести.В Москве, Подмосковье, а также в некоторых муниципальных районах Курской области скоро запретят майнить криптовалюту до 2032 года. Об этом "Коммерсанту" сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов.

По его словам, министерство на данный момент ожидает утверждения запрета.

В ближайшее время ожидаем выхода постановления. Решение принято, и проект внесен сказал он

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики еще в мае текущего года рекомендовала ввести запрет на добычу криптовалют. Ранее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявлял, что региональное Министерство энергетики также считает необходимым введение такого ограничения.