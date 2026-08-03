Москва3 авгВести.Рядовые россияне пока лишены возможности покупать криптовалюту на биржевых площадках, напомнил NEWS.ru адвокат Денис Спицын, комментируя решение Центробанка, подготовившего почву для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами.
Ранее принятый закон о регулировании криптовалют предполагает, что доступ к организованным торгам получат прежде всего квалифицированные инвесторы через лицензированных посредников, а не любой желающийпояснил Спицын
Спицын допустил, что в дальнейшем ЦБ РФ может расширить состав участников, однако это будет зависеть от последующих актов регулятора. Юрист уточнил, что закон предъявляет высокие требования к капиталу депозитариев и операторов: объем их собственных средств должен варьироваться от 50 до 250 млн рублей.
Практика показывает, что со временем регуляторы нередко расширяют круг допущенных к торгам в криптовалюте участников, поэтому нельзя исключать появления упрощенных механизмов доступа и для неквалифицированных лицзаявил адвокат
Он подчеркнул, что средства депозитариев и операторов платформ должны быть ликвидными и высокого кредитного качества, что снижает вероятность банкротства инфраструктурных участников. При этом, как заключил Спицын, прямого аналога системы страхования вкладов, действующей в банковском секторе, для криптоактивов пока не создано.
31 июля правительство России ввело запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в Москве, Московской области, а также на отдельных территориях Курской области. Ограничения вступают в силу 15 августа 2026 года и действуют до 31 декабря 2032 года.