Адвокат Спицын: обычные россияне пока не смогут покупать криптовалюту на бирже

Адвокат объяснил, кто сможет торговать криптовалютой в России Адвокат Спицын: обычные россияне пока не смогут покупать криптовалюту на бирже

Москва3 авг Вести.Рядовые россияне пока лишены возможности покупать криптовалюту на биржевых площадках, напомнил NEWS.ru адвокат Денис Спицын, комментируя решение Центробанка, подготовившего почву для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами.

Ранее принятый закон о регулировании криптовалют предполагает, что доступ к организованным торгам получат прежде всего квалифицированные инвесторы через лицензированных посредников, а не любой желающий пояснил Спицын

Спицын допустил, что в дальнейшем ЦБ РФ может расширить состав участников, однако это будет зависеть от последующих актов регулятора. Юрист уточнил, что закон предъявляет высокие требования к капиталу депозитариев и операторов: объем их собственных средств должен варьироваться от 50 до 250 млн рублей.

Практика показывает, что со временем регуляторы нередко расширяют круг допущенных к торгам в криптовалюте участников, поэтому нельзя исключать появления упрощенных механизмов доступа и для неквалифицированных лиц заявил адвокат

Он подчеркнул, что средства депозитариев и операторов платформ должны быть ликвидными и высокого кредитного качества, что снижает вероятность банкротства инфраструктурных участников. При этом, как заключил Спицын, прямого аналога системы страхования вкладов, действующей в банковском секторе, для криптоактивов пока не создано.

31 июля правительство России ввело запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в Москве, Московской области, а также на отдельных территориях Курской области. Ограничения вступают в силу 15 августа 2026 года и действуют до 31 декабря 2032 года.