ЦБ РФ разъяснил правила обмена криптовалют на акции и облигации

В РФ разрешили обмен криптовалют на российские ценные бумаги ЦБ РФ разъяснил правила обмена криптовалют на акции и облигации

Москва23 июл Вести.Государственная дума РФ приняла закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который легализует обмен криптовалют на российские ценные бумаги. Банк России разъяснил ключевые особенности проведения таких сделок:

• Механизм: Процедура аналогична обмену традиционных активов. Расчёты по сделкам будут проводиться через посредников (брокеров или обменники) с фиксацией в депозитариях.

• Доступные активы: Обмен возможен на любые российские бумаги — акции, облигации и паи инвестфондов. К операции допущены не только классические криптовалюты, но и иностранные стейблкоины.

• Ограничения: Сделки запрещено проводить на основе публичной оферты.

• Сроки: Для полноценного запуска системы цифровым депозитариям потребуется время на получение лицензий и настройку инфраструктуры.

Российские брокеры уже начали техническую подготовку к операциям, ожидая детализации нормативной базы, сообщает РБК. Эксперты полагают, что новый механизм станет инструментом для привлечения иностранных инвесторов на российский фондовый рынок.