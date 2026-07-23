Москва23 июлВести.Государственная дума РФ приняла закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который легализует обмен криптовалют на российские ценные бумаги. Банк России разъяснил ключевые особенности проведения таких сделок:
• Механизм: Процедура аналогична обмену традиционных активов. Расчёты по сделкам будут проводиться через посредников (брокеров или обменники) с фиксацией в депозитариях.
• Доступные активы: Обмен возможен на любые российские бумаги — акции, облигации и паи инвестфондов. К операции допущены не только классические криптовалюты, но и иностранные стейблкоины.
• Ограничения: Сделки запрещено проводить на основе публичной оферты.
• Сроки: Для полноценного запуска системы цифровым депозитариям потребуется время на получение лицензий и настройку инфраструктуры.
Российские брокеры уже начали техническую подготовку к операциям, ожидая детализации нормативной базы, сообщает РБК. Эксперты полагают, что новый механизм станет инструментом для привлечения иностранных инвесторов на российский фондовый рынок.