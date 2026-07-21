Мариничев объяснил, как с помощью криптовалюты можно будет купить ценные бумаги

Эксперт раскрыл, как с помощью криптовалюты можно будет купить ценные бумаги Мариничев объяснил, как с помощью криптовалюты можно будет купить ценные бумаги

Москва21 июл Вести.Закон "О цифровых валютах и цифровых правах", принятый Госдумой в третьем чтении, позволит оплатить криптовалютой ценные бумаги или покупку цифровых валют. Как будет проходить этот процесс, рассказал ИС "Вести" интернет-омбудсмен, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Мариничев.

Он обратил внимание: криптовалюта в рамках закона не может быть платежным средством для оплаты товаров и услуг на территории Российской Федерации. Покупка ценных бумаг с помощью цифровой валюты, по его словам, это регулируемый обмен одного актива на другой.

Речь идет о регулируемой финансовой сделке, которая проводится опять же через брокера либо через цифровой депозитарий или расчетную инфраструктуру. И выглядеть это будет примерно так: инвестор передает поручение посреднику, его криптовалюта списывается с цифрового счета или, например, подконтрольного депозитарию адреса, а ценные бумаги зачисляются на брокерский счет или счет депо рассказал Мариничев

По словам эксперта, стоимость активов должна быть определена в денежном эквиваленте. Участники процесса, отметил Мариничев, обязаны проходить идентификацию.

Госдума 21 июля приняла в третьем чтении закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создаст в России комплексное регулирование оборота криптовалют. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже.