Правкомиссия одобрила обложение НДФЛ доходов от операций с цифровой валютой

Правительственная комиссия одобрила НДФЛ для операций с цифровой валютой Правкомиссия одобрила обложение НДФЛ доходов от операций с цифровой валютой

Москва27 апр Вести.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зеленый свет проекту поправок в Налоговый кодекс РФ, вводящему налог на доходы физлиц (НДФЛ) с операций по цифровой валюте. Об этом сообщается в документах заседания комиссии, доступных ТАСС.

Правительственная комиссия одобрила законопроект о внесении изменений в ст. 41 Налогового кодекса РФ указано в материалах

Документ уточняет, что инициатива предусматривает налогообложение доходов от сделок с цифровой валютой, в том числе от ее обмена.

Ранее сообщалось, что ГД рассмотрит проект об уголовном наказании за нарушение закона о криптовалюте.