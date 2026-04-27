Москва27 апрВести.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зеленый свет проекту поправок в Налоговый кодекс РФ, вводящему налог на доходы физлиц (НДФЛ) с операций по цифровой валюте. Об этом сообщается в документах заседания комиссии, доступных ТАСС.
Правительственная комиссия одобрила законопроект о внесении изменений в ст. 41 Налогового кодекса РФуказано в материалах
Документ уточняет, что инициатива предусматривает налогообложение доходов от сделок с цифровой валютой, в том числе от ее обмена.
Ранее сообщалось, что ГД рассмотрит проект об уголовном наказании за нарушение закона о криптовалюте.