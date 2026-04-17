В ГД внесли проект об уголовном наказании за незаконный оборот криптовалюты

Москва17 апр Вести.Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает введение уголовного наказания вплоть до семи лет лишения свободы за незаконный оборот криптовалюты. Соответствующий документ появился в базе данных Думы.

Авторы законопроекта предложили дополнить Уголовный кодекс статьей, которая вводит наказание за незаконный оборот криптовалюты, если был нанесен крупный ущерб гражданам, организациям, государству или же был получен крупный доход. Наказывать предлагается штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, принудительными работами на срок до четырех лет, а также лишением свободы до четырех лет и штрафом до 80 тыс. рублей.

Если преступление совершено организованной группой и при наличии ущерба в особо крупном размере, предполагается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет со штрафом в 1 млн рублей.

Уточняется, что под крупным ущербом или доходом подразумевается сумма более 3,5 млн рублей, особо крупным – от 13,5 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы отметили, что это позволит комплексно регулировать сферу обращения цифровой валюты и сделать этот рынок более прозрачным.

В начале апреля сообщалось, что правительство России направило на рассмотрение Государственной Думы законопроект, регулирующий обращение цифровых валют в стране.