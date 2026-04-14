Госдума одобрила штрафы за нарушение правил майнинга в России Госдума поддержала законопроект о штрафах за нелегальный майнинг

Москва14 апр Вести.Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий штрафы за нарушения законодательства о майнинге, включая штраф до 2 млн рублей за работу в регионах, где майнинг запрещен. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым и дополняет КоАП новой статьей.

Проект предусматривает, что за майнинг в регионах с запретом гражданам грозит штраф 100-150 тыс. рублей с конфискацией оборудования, должностным лицам - 300-800 тыс. рублей или дисквалификация на 1-2 года, юридическим лицам - 1-2 млн рублей с конфискацией оборудования или приостановление деятельности до 90 суток.

За майнинг или превышение лимитов энергопотребления без внесения в специальный реестр гражданам предлагают назначать штраф 100-150 тыс. рублей. Для должностных лиц, ИП и компаний за майнинг без права и незаконную работу операторов майнинговой инфраструктуры предусматриваются штрафы, возможная дисквалификация и приостановление деятельности до 90 суток, а за повторные нарушения - ужесточение наказаний.

Один из авторов законопроекта Сергей Пахомов объяснил, что "серый майнинг" создает риски для энергосетей, безопасности домов и справедливости платежей за электричество: коммерческие фермы под видом бытового потребления перегружают сети и повышают угрозу аварий и пожаров. Поэтому, по его словам, раз государство уже установило, где и на каких условиях майнинг разрешен, нарушение этих правил должно строго пресекаться.