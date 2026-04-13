Москва13 апр Вести.Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы сроком до семи лет за организацию незаконного обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба. Об этом пишет "Интерфакс".

Уточняется, что крупным ущербом или доходом предлагается признавать сумму, превышающую 3,5 млн рублей, а особо крупным — 13,5 млн рублей.

Комиссия поддержала законопроект. Инициатива в рамках комплексного регулирования сферы обращения цифровой валюты предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 171(7) отмечается в публикации

Законом также предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Кроме того, правонарушение может привести к принудительным работам сроком до четырех лет, либо лишению свободы до четырех лет со штрафом до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Закон о регулировании оборота цифровой валюты Совет Федерации принял в октябре 2024 года. Так, согласно документу, российское правительство сможет запустить майнинг криптовалюты в некоторых регионах.

Помимо этого, как отмечалось, кабмин также будет регулировать работу операторов майнинговых объектов.