Цена биткоина впервые с 2024 года опустилась ниже $60 тыс

Биткоин рухнул ниже отметки в 60 тысяч долларов Цена биткоина впервые с 2024 года опустилась ниже $60 тыс

Москва5 июн Вести.Биткоин ускорил снижение. 5 июня цена биткоина снизилась на 6%. Его стоимость впервые с 10 октября 2024 года опустилась ниже отметки в 60 тысяч долларов.

Таковы итоги торгов криптовалютами на бирже Binance.

Курс биткоина преодолел уровень 59 994 долларов. За час до этого биткоин подешевел до значений 6 февраля 2024 года.

Ранее в течение суток биткоин дешевел на 5%, опустившись до значений 60 582 доллара. Затем падение стоимости криптовалюты усугубилось, констатируют данные портала CoinMarketCap. CoinMarketCap рассчитывает среднюю цену биткоина, опираясь на торги более чем двадцати бирж мира.

В течение двух суток биткоин подешевел более чем на 5 тысяч долларов.