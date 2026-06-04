Биткоин подешевел до $64,6 тысяч впервые с 28 февраля

Стоимость биткоина упала ниже $65 тысяч впервые с 28 февраля Биткоин подешевел до $64,6 тысяч впервые с 28 февраля

Москва4 июн Вести.Стоимость биткоина упала ниже $65 тыс., свидетельствуют данные с крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

В ночь на 4 июня биткоин дешевел до $64,6 тыс. К 02:30 биткоин стоил $64,8 тыс.

Газета The New York Times провела расследование и пришла к выводу, что создателем биткоина, скрывавшимся 17 лет под псевдонимом Саташи Накамото, может оказаться 55-летний британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк.

В качестве довода газета приводит изобретение Бэком системы Hashcash, которую используют в майнинге биткоинов, а также схожесть идей и лексики.