Российская криптобиржа Grinex сообщила о взломе со стороны спецслужб Запада Криптобиржа Grinex заявила о кибератаке с участием спецслужб Запада

Москва16 апр Вести.Криптовалютная российская биржа Grinex, специализирующаяся на расчетах в цифровых активах для бизнеса и граждан РФ, стала жертвой крупномасштабной кибератаки. По данным компании, злоумышленники похитили средства пользователей на сумму более 1 млрд рублей с криптокошельков платформы. Характер атаки предположительно указывает на применение технологий и ресурсов, характерных для структур западных спецслужб.

В Telegram-канале Grinex отметили, что цифровые следы "свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств".

Официальный представитель биржи подчеркнул, что инфраструктура подвергалась атакам с момента запуска, фиксировали "системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ: биржа была внесена в санкционные списки, криптокошельки целенаправленно размечались, транзакции блокировались".

Сегодня попытки дестабилизации отечественного финансового сектора вышли на новый уровень — прямое хищение активов российских граждан и компаний с использованием комплексных кибератак подчеркивается в сообщении биржи

В ответ на инцидент Grinex приостановила операции и работу сайта. Все материалы по взлому переданы в правоохранительные органы, а по месту инфраструктуры подано заявление для возбуждения уголовного дела. Также криптобиржа опубликовала адреса кошельков, с которых были похищены средства.