Москва26 маяВести.Киберпреступники в России в 2025 году вывели около 300 миллиардов рублей украденных средств через криптовалюту. Такие данные привел в презентации в ходе выступления на Международном форуме по безопасности заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В России за 2025 год: 295 миллиардов рублей ... похищенных денежных средств с использованием криптовалютсказано в презентации
Сегодня криптовалюта, подчеркнул Кузнецов, стала инструментом вывода денежных средств.
