Сбербанк: мошенники в РФ в 2025 г. вывели похищенные 300 млрд руб. через крипту

Москва26 мая Вести.Киберпреступники в России в 2025 году вывели около 300 миллиардов рублей украденных средств через криптовалюту. Такие данные привел в презентации в ходе выступления на Международном форуме по безопасности заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В России за 2025 год: 295 миллиардов рублей ... похищенных денежных средств с использованием криптовалют сказано в презентации

Сегодня криптовалюта, подчеркнул Кузнецов, стала инструментом вывода денежных средств.

