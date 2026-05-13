В ГД советуют разработчикам перенести проекты с GitHub на российские площадки Депутат Горелкин: российским программистам стоит перенести проекты с GitHub

Москва13 мая Вести.Депутат Госдумы Антон Горелкин призвал российских IT-разработчиков переносить проекты с крупнейшего сервиса GitHub, где дискриминируют россиян, на отечественные площадки.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о якобы замедлении в России крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub. Роскомнадзор в связи с этим отмечал, что ведомство не блокирует доступ к ресурсам GitHub.

Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что не призывает блокировать сервис, но констатирует факт дискриминации российских пользователей со стороны владельцев GitHub. Парламентарий подчеркнул, что считает сервис "чрезвычайно ценным"

По его словам, программисты все чаще замечают, что GitHub недоступен, и это " сознательная дискриминация российских пользователей администрацией платформы".

…Объективные данные говорят о том, что процесс ограничения доступа к GitHub был инициирован с той стороны указал депутат

Он обвинил владельца GitHub, компанию Microsoft, во вредительстве и предположил, что скоро сервис окажется недоступен с территории РФ.

Поэтому я бы рекомендовал нашим разработчикам срочно переносить свои проекты на другие Git-репозитории заявил он

Ранее в Роскомнадзоре опровергли слухи о планах блокировки компьютерной игры Minecraft.