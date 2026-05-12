В Роскомнадзоре разъяснили, планируется ли блокировка Minecraft В Роскомнадзоре сообщили, что блокировка Minecraft не планируется

Москва12 мая Вести.В Роскомнадзоре не планируют блокировку компьютерной игры Minecraft. Такую информацию распространила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появились слухи о якобы планах блокировки Minecraft в России.

В надзорном органе разъяснили, что решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре не получали.

Ведомством не планируется ограничений доступа к играм сказано в материале пресс-службу Роскомнадзора

Minecraft - компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Первая версия игры вышла в 2009 году. В 2014 году корпорация Microsoft приобрела права на Minecraft вместе с Mojang AB.