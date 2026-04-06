РКН опроверг наличие требований об ограничении доступа к игре Minecraft

РКН не получал решений о блокировке Minecraft на фоне новостей о мошенниках

Москва6 апр Вести.Роскомнадзор не получал от уполномоченных органов решений о блокировке игры Minecraft. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители РКН пояснили агентству ТАСС, что ограничить доступ к информации можно только на основании судебного решения о признании ее запрещенной либо требования Генпрокуратуры.

В отношении упомянутого в запросе ресурса (игра Minecraft – прим. ред.) судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало говорится в сообщении

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что злоумышленники обманывают детей через популярную игру Minecraft.

Ложные сообщения о внесении игры в список запрещенных ресурсов появлялись и ранее. Ведомство их опровергало.