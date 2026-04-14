Роскомнадзор заявил, что не будет ограничивать доступ к играм Electronic Arts

Москва14 апр Вести.Уполномоченные органы не выносили решений об ограничениях доступа к играм издателя видеоигр Electronic Arts после того, как суд оштрафовал его за нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Поэтому Роскомнадзор (РКН) не будет блокировать игры издателя, заявила пресс-служба ведомства.

Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало цитирует ТАСС текст заявления

Издатель видеоигр Electronic Arts был оштрафован московским судом на 2 млн рублей. Оператор при сборе персональных данных не выполнил обязанности по записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению или извлечению персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.