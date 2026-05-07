РКН направил в суд протоколы на игровые студии из-за спора о данных россиян РКН подал протоколы в суд на игровые студии из-за персональных данных

Москва7 мая Вести.Роскомнадзор подтвердил направление в суд административных протоколов в отношении ряда компаний, включая зарубежные игровые студии, из-за несоблюдения требований российского законодательства. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что спор возник из-за несоблюдения закона о персональных данных российских граждан.

По результатам их рассмотрения... суд вправе привлечь организации к ответственности и назначить административный штраф в размере до 6 миллионов рублей говорится в сообщении ведомства

При этом в РКН добавили, что к ним не поступало решений судов или других уполномоченных органов об ограничении доступа к компьютерным играм.

Ранее в юридической фирме Semenov & Pevzner сообщили, что Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупным зарубежным игровым студиям из-за отказа хранить персональные данные российских игроков на территории России. Battlestate Games, Electronic Arts, Take-Two и NetEase уже были оштрафованы на 2 миллиона рублей каждая.