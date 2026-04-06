Операторов связи оштрафовали на 4 млн за нарушения при использовании ТСПУ

Москва6 апр Вести.Российские операторы связи были оштрафованы судами на 4 миллиона рублей за несоблюдение требований по установке и эксплуатации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как указало ведомство в беседе с ТАСС, с 15 октября 2025 года по 31 марта 2026 года территориальные управления зафиксировали нарушения у 28 операторов. Речь идет о несоблюдении правил пропуска интернет-трафика через ТСПУ.

По 15 фактам суды назначили штрафы на общую сумму 4 миллионов рублей, по 5 – вынесли предупреждения, по 8 – ожидаются заседания говорится в сообщении ведомства

К ответственности привлекаются как компании, так и должностные лица. Штрафы за такие нарушения могут достигать 1 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщил о стремительном росте числа DDoS-атак на государственные информационные ресурсы.