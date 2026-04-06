Москва6 апрВести.Специалисты Роскомнадзора фиксировали в феврале и марте резкое увеличение DDoS-атак на государственные информационные ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в комментарии агентству ТАСС.
В ведомстве объяснили, что система в среднем регистрирует около 350 атак в неделю. В пиковый период их число выросло до 949 – всплеск наблюдался с 26 февраля по 4 марта.
В феврале и марте 2026 года эксперты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали кратное увеличение количества DDoS-атак, основной целью которых стали государственные информационные ресурсыговорится в сообщении пресс-службы
Ранее в РКН заявляли об атаке на ресурсы регулятора и оборонного ведомства страны. Серверы злоумышленников находились преимущественно в России, США и Китае.