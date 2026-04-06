Нагрузка на ресурсы РКН выросла в разы после сообщений о блокировке Telegram

Москва6 апр Вести.После появления в СМИ информации о возможной блокировке мессенджера Telegram в России нагрузка на ресурсы Роскомнадзора резко увеличилась. Об этом сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре пояснили агентству ТАСС, что специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксируют зависимость между новостным фоном и ростом кибератак.

Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз. говорится в сообщении.

Как уточнили в РКН, в феврале-марте этого года сильнее всего пострадали телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеры (40 атак), а также государственные ресурсы (33 атаки).