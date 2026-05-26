Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за отсутствие данных об IP-адресах

Москва26 мая Вести.Роскомнадзор (РКН) усилил контроль за IP-адресами пользователей, оштрафовав за непредоставление данных об IP-адресах абонентов 85 операторов связи. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

В РКН напомнили, что телеком-компании должны предоставлять сведения об IP-адресах после получения соответствующего уведомления. В марте такие извещения были отосланы 1359 операторам связи.

Информирование операторов, как уточнили в Роскомнадзоре, проводится в рамках реализации контроля над соблюдением закона "О связи". Согласно ему, операторы обязаны предоставлять соответствующую информацию об IP-адресах "для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам".

В беседе с "Известиями" гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил, что контроль за IP-адресами в ситуации, когда российские компании и госорганизации регулярно подвергаются кибератакам, просто необходим. По его словам, специалисты, имея на руках IP-адреса, могут выявлять и локализовывать источник вредоносного трафика.

Также эта информация важна для противодействия спаму добавил Кусков

Ранее сообщалось, что во время совещания с министром цифрового развития Максутом Шадаевым, посвященного ограничению работы VPN-сервисов, около 20 телекоммуникационных компаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи.