РКН раскрыл, сколько DDoS-атак на российские системы было отражено в апреле В апреле специалисты РКН отразили более 1,2 тыс. DDoS-атак

Москва7 мая Вести.В течение апреля 2026 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) отразили 1 246 DDoS-атак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация была опубликована в канале РКН в мессенджере MAX. Уточняется, что злоумышленники направляли свои атаки на системы субъектов государственного управления и операторов связи.

Максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,03 Тбит/с, скорость – 88,55 млн пакетов в секунду говорится в сообщении

Уточняется, что чаще всего злоумышленники использовали IP-адреса из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали, что в марте и феврале 2026 года наблюдался резкий рост числа DDoS-атак на государственные информационные ресурсы. Если обычно в неделю злоумышленники предпринимали около 350 попыток, то в вышеназванный период были зафиксированы до 949 атак.