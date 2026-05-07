Москва7 мая Вести.За первые четыре месяца 2026 года количество вредоносных программ для атак на российские компании выросло почти в 18 раз — до 1 174 образцов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные компании Positive Technologies. Годом ранее за тот же период было выявлено лишь 66 подобных угроз.

В публикации отмечается, что особенно заметный всплеск активности пришелся на февраль–апрель 2026 года. Если в январе было обнаружено 115 вредоносных программ, то в феврале их число выросло до 247, в марте — до 413, а в апреле составило 399. Сравнительно с 2025 годом показатели были существенно ниже: 21, 13, 8 и 24 образца соответственно.

Среди 11 отслеживаемых хакерских группировок наибольшую активность проявили PhaseShifters, Rare Werewolf, Hive0117 и PhantomCore.

Ранее специалист в области кибербезопасности Евгений Узкий рассказал ИС "Вести", что со стороны Украины наблюдаются атаки на системы сектора здравоохранения РФ. При этом для написания вредоносных программ злоумышленники активно применяют искусственный интеллект.