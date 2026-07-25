За полгода в РФ зарегистрировано наименьшее с начала СВО число IT-преступлений МВД: в РФ за полгода зафиксировано наименьшее с начала СВО число IT-преступлений

Москва25 июл Вести.Число IT‑преступлений в России за шесть месяцев 2026 года составило почти 253 тысячи, что стало наименьшим результатом с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Об этом сообщило агентство ТАСС, изучив материалы Министерства внутренних дел (МВД) России.

В январе - июне 2026 года зарегистрировано 252,9 тысячи преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, что на 31,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес снизился с 39,5% в январе - июне 2025 года до 32,1% сказано в материалах МВД

По данным МВД, более половины зарегистрированных преступлений (50,1%) относятся к категории тяжких и особо тяжких — это 126,6 тысячи случаев (-33,5%). Две трети таких преступлений (67,2%) связаны с кражами или мошенничеством (170 тысяч, -25,6%), а почти каждое одиннадцатое (9,5%) совершено с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков (24,1 тысячи, -62,2%).

Показатели киберпреступности за первые шесть месяцев текущего года оказались наименьшими в сравнении с предыдущими периодами. Так, в январе — июне 2025 года зафиксировано 371,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий либо в сфере компьютерной информации. За аналогичный период 2024 года их было 368,8 тысячи, 2023 года — 318,5 тысячи, а 2022 года — 249 тысяч.

После начала СВО число дистанционных мошенничеств в России заметно выросло. Как отмечал статс‑секретарь, заместитель главы МВД Игорь Зубов, первые мошеннические кол‑центры появились именно на Украине. По его словам, в этих центрах людей нередко удерживали в условиях, близких к рабству, а их сотрудники целенаправленно атаковали российских граждан. При этом миллиарды рублей, полученные в результате такой деятельности, впоследствии выводятся в легальную западную финансово‑кредитную систему.

Ранее стало известно, что в период с 2024 по 2026 год количество критических уязвимостей в банковских приложениях выросло в 10 раз. Чаще всего встречается проблема, связанная с тем, что разработчики "зашивают" чувствительную информацию прямо в код. Это позволяет злоумышленниками заполучить конфиденциальные данные и "вскрыть" приложение без труда.

Между тем, сообщалось, что аферисты начали использовать в своих схемах QR-коды для бесконтактного перевода средств. Мошенники стали направлять жертвам скриншот или QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства.