ФСБ: с 2018 года в РФ пресечено 306 нападений на школы под влиянием интернета

С 2018 года в России пресечено 306 нападений на образовательные учреждения ФСБ: с 2018 года в РФ пресечено 306 нападений на школы под влиянием интернета

В России с 2018 года пресекли подготовку 306 нападений в школах под влиянием интернета. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в 2018 году при координации украинского куратора произошло нападение на Политехнический колледж в Керчи. Тогда погибли 20 человек и 67 пострадали.

С указанного времени совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 - ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений отмечается в сообщении

Преступники воздействуют на молодых россиян через интернет. Украинские спецслужбы используют популярные мессенджеры для вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

В ЦОС добавили, что с начала 2026 года задержаны 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против граждан РФ.