НАК: с начала года в РФ предотвращено 37 нападений на образовательные учреждения

НАК сообщил о предотвращении 37 нападений на объекты образования с начала года НАК: с начала года в РФ предотвращено 37 нападений на образовательные учреждения

Москва14 апр Вести.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении 37 нападений на образовательные учреждения в России с начала года.

В этом году предотвращено 37 таких преступлений сообщили в НАК по итогам заседания комитета

Вместе с тем в 2025 году удалось заблокировать более 170 тысяч фото- и видеоматериалов террористического содержания. По данным НАК, этому способствовали изменения в законе, принятые с начала года, а также разработка и внедрение систем поиска запрещенного контента.

Ранее председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев от партии "Единая Россия" сообщил, что депутаты Госдумы в ближайшие дни представят законопроект, который ограничит распространение сведений о нападениях на учебные заведения. По мнению Метелева, среди основных причин подобных трагедий – школьная травля, а также вовлечение подростков и подстрекательство к насилию через интернет.