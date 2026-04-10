Метелев: в ГД внесут проект об ограничении освещения нападений на школы

Москва10 апр Вести.Депутаты Госдумы в ближайшие дни представят законопроект, который ограничит распространение сведений о нападениях на учебные заведения. Об этом заявил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев от партии "Единая Россия".

Метелев отметил, что текст инициативы уже согласован с правительством и администрацией президента.

Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу объяснил он

По мнению Метелева, среди основных причин подобных трагедий – школьная травля, а также вовлечение подростков и подстрекательство к насилию через интернет.

Депутат подчеркнул, что работа над законопроектом велась несколько лет.

Ранее в Госдуме раскритиковали журналистов за публикацию видео с места нападения в школе в подмосковном Одинцове. Тогда депутат обвинил СМИ в нарушении моральных норм и российского законодательства.