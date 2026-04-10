Попов раскритиковал законопроект об ограничении информации о нападениях в школах

Москва10 апр Вести.Журналист ИС "Вести" Евгений Попов раскритиковал новый законопроект об ограничении информации о нападениях в школах. Такое мнение он опубликовал в свое Telegram-канале.

Он добавил, что для регуляции действий репортеров в России хватает закона о СМИ.

У нас мощнейший всесторонний Закон о СМИ. Там все черным по белому. Написан еще великим [журналистом] Олегом Попцовым. Зачем еще огород городить и вставлять палки в колеса репортерам? Ни разу не видел, чтобы журналисты героизировали преступников, нападающих на школы. Возможно, есть отдельные идиоты. Но идиотам, как известно, никакой закон не писан написал Попов

Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил, что СМИ и ресурсы в интернете могут продвигать героический образ людей, совершающих нападения на школы.