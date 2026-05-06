Власти планируют ограничить информацию в СМИ о нападениях на школы

В РФ готовятся ограничить распространение в СМИ информации о нападениях на школы Власти планируют ограничить информацию в СМИ о нападениях на школы

Москва6 мая Вести.Российские власти намерены заняться проработкой механизма по ограничению распространения в региональных СМИ и соцсетях материалов, описывающих нападения на образовательные организации, а также сцен насилия с участием детей. Это следует из документа правительства, с которым ознакомился ТАСС.

В планах по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде говорится о проработке механизмов межведомственного взаимодействия, "обеспечивающего оперативное ограничение распространения в СМИ и соцсетях материалов, с описанием вооруженных нападений на образовательные организации, сцены насилия и жесткости с участием несовершеннолетних".

Подготовка механизма возложена на Минпросвещения совместно с МВД, Росмолодежью, Росгвардией и органами власти субъектов РФ в сфере образования.

Кроме того, к работе привлекут филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

О результатах проделанной работы исполнители представят доклад правительству.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы готовят законопроект, который ограничит распространение сведений о нападениях на учебные заведения. Об этом говорил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев от партии "Единая Россия".