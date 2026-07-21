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Минцифры: половую неприкосновенность детей в интернете смогут усилить в РФ

В России планируют усилить половую неприкосновенность детей в интернете Минцифры: половую неприкосновенность детей в интернете смогут усилить в РФ

Москва21 июл Вести.Правовые инструменты для защиты от посягательства на половую неприкосновенность детей в интернете смогут усилить в России, следует из проекта доктрины, проект которой подготовило Минцифры РФ с рядом ведомств.

Проект доктрины развития системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий был опубликован на сайте министерства.

Реализация доктрины предполагает усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете и иных информационно-телекоммуникационных сетей говорится в документе

Кроме того, планируется создать реестра лиц, совершивших противоправные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних