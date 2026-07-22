В России могут принять закон о возврате похищенных мошенниками денег В России рассмотрят механизм возврата украденных мошенниками денег

Москва22 июл Вести.В России может быть введен так называемый механизм "обратного взыскания средств", предполагающий возврат средств со счетов получателей, которые были причастны к мошенническим действиям.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минцифры РФ.

Опубликованная 21 июля доктрина ведомства по борьбе с киберпреступлениями предполагает усиление защиты граждан и бизнеса, упорядочение работы государственных органов и организаций в этой сфере.

Задачи реализации доктрины в сфере финансового взаимодействия и возмещения ущерба основываются на справедливом распределении ответственности сторон и предполагают: установление на законодательном уровне полномочий кредитных организаций по совместному принятию решений о возврате денежных средств отправителям при переводах, осуществленных без добровольного согласия клиента, путем взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм "обратного взыскания") отмечается в документе Минцифры

Ранее стало известно, что Минцифры РФ подготовило механизм возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников.