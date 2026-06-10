В Госдуме объяснили, как будет работать новый "антимошеннический" законопроект Депутат Чаплин: россиянам начнут возвращать деньги, переведенные мошенникам

Москва10 июн Вести.После принятия нового комплексного законопроекта по защите от мошенников россиянам начнут возвращать деньги, которые выманили злоумышленники, а самим аферистам будет сложнее скрыться. Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Мы вводим целый ряд барьеров для преступников. Главный из них — четкий механизм возврата похищенных средств. Если перевод совершен без вашего согласия, банк обязан его вернуть. Также предусматривается ограничение на количество карт у одного человека — до 20 штук. Это прекратит практику, когда на подставных лиц оформлялись сотни счетов для обналичивания отметил депутат

Кроме того, по его словам, в течение 90 дней после получения номера нельзя будет расторгнуть договор связи, и это помешает злоумышленникам оперативно "перепрошить" сим-карту и скрыться.

Отдельно — защита детей. Теперь родители смогут уведомить оператора, если их ребенок пользуется телефоном, и это повлечет особый режим оказания услуг. уточнил Чаплин

Парламентарий подчеркнул, что это комплексный законопроект, который охватывает десятки схем обмана и помешает мошенникам оставаться анонимными.

Накануне Госдума утвердила второй пакет мер защиты граждан от онлайн-мошенников.