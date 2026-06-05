Москва5 июн Вести.Банки и операторы связи будут обязаны компенсировать клиентам ущерб от действий мошенников, если не выполнят установленные требования по противодействию киберпреступности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2026.

Новая норма предусмотрена во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, который уже внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении. Сейчас документ ожидает рассмотрения во втором чтении.

Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, - в этом случае компенсация не предусмотрена сказал Григоренко

Законопроект включает комплекс мер по защите граждан от кибермошенничества — от маркировки зарубежных звонков до создания системы учета платежных карт. Документ стал продолжением закона о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, принятого в 2025 году и включавшего около 30 защитных механизмов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками показал свою эффективность — в прошлом году в России впервые прекратился рост киберпреступлений.