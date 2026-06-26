Путин подписал второй пакет мер против телефонных мошенников Путин подписал закон о втором пакете мер по противодействию мошенникам

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ содержит более 20 норм, которые призваны защитить граждан от мошенников.

Закон, в частности, закрепляет возможность установить самозапрет на входящие международные звонки, ограничение максимального числа карт, оформленных на одного человека, до 20, а также инициативу, согласно которой банки и операторы связи обязаны компенсировать клиентам украденные мошенниками средства, если сами банки и операторы не выполнили обязательства по пресечению вредоносных действий.

Кроме того, в рамках изменений будут разрешены массовые вызовы, если они осуществляются для информирования абонентов. Оператор связи обязан будет их провести на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 30 июня заявил, что самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи за девять месяцев оформили 1,8 млн россиян.