Путин подписал закон, запрещающий иметь больше 20 банковских карт на человека

Путин ограничил право россиян получать больше 20 банковских карт Путин подписал закон, запрещающий иметь больше 20 банковских карт на человека

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам иметь больше 20 банковских карт на одного человека и позволяющий банкам приостанавливать подозрительные переводы. Соответствующий документ появился на портале правовых актов.

Эта норма входит во второй пакет мер против кибермошенничества, который депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях еще в начале июля.

Согласно нововведениям, у банков появятся обязательства вносить в систему ИНН клиентов, информацию о количестве имеющихся у них платежных карт и номера этих карт. Это позволит при рассмотрении новой заявки на карту убедиться в том, что клиент не превышает лимит.

Кроме того, новый закон наделяет банки правом вводить "период охлаждения". После подтверждения клиентом перевода банк сможет удерживать операцию до шести часов.