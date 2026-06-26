Москва26 июнВести.Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам иметь больше 20 банковских карт на одного человека и позволяющий банкам приостанавливать подозрительные переводы. Соответствующий документ появился на портале правовых актов.
Эта норма входит во второй пакет мер против кибермошенничества, который депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях еще в начале июля.
Согласно нововведениям, у банков появятся обязательства вносить в систему ИНН клиентов, информацию о количестве имеющихся у них платежных карт и номера этих карт. Это позволит при рассмотрении новой заявки на карту убедиться в том, что клиент не превышает лимит.
Кроме того, новый закон наделяет банки правом вводить "период охлаждения". После подтверждения клиентом перевода банк сможет удерживать операцию до шести часов.