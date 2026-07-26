Путин подписал закон о наказании за нарушения при продаже сим-крат мигрантам Путин подписал закон о наказании за нарушения правил продажи сим-карт мигрантам

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за нарушения правил продажи сим-карт мигрантам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведениям, ответственность наступит, если продавец сим-карты оформил договор с иностранным гражданином или лицом без гражданства, не указав идентификатор пользовательского оборудования, в котором будет использоваться сим-карта, либо вписал заведомо недостоверный IMEI-код.

Закон предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 180 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо ограничение свободы до 1 года.

Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Так, максимальное наказание за нарушение составит до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет вместо ответственности только за деяния, совершенные с использованием служебного положения.

Ранее путин подписал закон, согласно которому дети трудовых мигрантов, достигшие возраста 18 лет, теперь обязаны выехать из России или оформить собственный трудовой патент в течение 30 дней.