Путин подписал закон о создании единой базы IMEI-кодов мобильных устройств Путин подписал закон о создании в России единой базы IMEI-кодов

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание в стране единой базы данных уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах. Кроме того, операторов связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов.

Так, если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением. Кроме того, оператор откажет в обслуживании, если обнаружит, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.

IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающих с сим-картами. Он позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 июня заявил, что самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи за девять месяцев оформили 1,8 млн россиян.