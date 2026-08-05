Володин: закон о борьбе с кибермошенничеством вступит в силу 6 августа

Володин анонсировал вступление в силу закона о борьбе с кибермошенством Володин: закон о борьбе с кибермошенничеством вступит в силу 6 августа

Москва5 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 6 августа вступает в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством.

Завтра вступит в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством (ФЗ от 26.07.2026 № 251-ФЗ) написал Володин в канале MAX

Документ вводит уголовную ответственность за нарушение требований при заключении договоров на оказание услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. В частности, наказание предусмотрено за продажу SIM-карт без указания идентификатора мобильного телефона (IMEI) либо с внесением в договор заведомо ложных сведений.

За такие нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Ранее Володин отмечал, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками показал свою эффективность. В прошлом году в России впервые прекратился рост киберпреступлений.