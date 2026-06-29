Володин напомнил о ряде законов, вступающих в силу в июле Володин назвал ряд законов, которые вступят в силу в июле

Москва29 июн Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале напомнил россиянам о ряде законов, которые вступят в силу в июле 2026 года.

Так, с 1 июля в силу вступит закон по противодействию мошенникам, согласно которому банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. Кроме того, родителям будут предоставляться выписки по счетам и вкладам детей. По словам Володина, такое решение позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников.

Также с начала июля будет повышена безопасность сделок с недвижимостью: при подаче электронных документов для регистрации прав на жилье личность правообладателя можно будет проверить в Единой биометрической системе. Уточняется, что для этого документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

26 июля в силу вступит закон, согласно которому за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению электронных железнодорожных билетов, будет грозить штраф до 500 тысяч рублей. Подчеркивается, что речь идет о так называемых перекупщиках, которые не являются перевозчиками или их представителями.

С 27 июля в силу вступит закон, значительно повышающий ряд пошлин для мигрантов. Так, согласно нововведением, при оформлении российского гражданства иностранцы должны будут заплатить 50 тысяч рублей вместо 4,2 тысяч. При оформлении разрешения на временное проживание с 1 920 рублей пошлина увеличится до 15 тысяч рублей, а при оформлении вида на жительство – до 30 тысяч рублей вместо шести тысяч.