Москва1 июн Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX рассказал, какие законы и другие изменения вступают в силу в июне.

Среди основных нововведений – усиление социальных гарантий для участников спецоперации и ужесточение контроля за мигрантами.

В частности, продолжается действие механизма списания задолженности по кредитам. Кроме того, договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут продлены автоматически. Также один из родителей или детей военнослужащего сможет получать отпуск вместе с ним в некоторых случаях.

Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких – важнейший приоритет в работе Государственной Думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере написал Володин

В сфере контроля за мигрантами пролонгируется эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев. В том числе речь идет об обязательном сборе биометрии у мигрантов.

Володин отметил, что с 2024 года было принято 25 федеральных законов в сфере миграционной политики, 21 из которых был инициирован депутатами. Созданы эффективные механизмы борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее спикер нижней палаты парламента анонсировал, что Госдума на заседании рассмотрит законопроект об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов.