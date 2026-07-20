Володин: ГД на этой неделе рассмотрит закон против кредитного мошенничества

Володин: депутаты рассмотрят закон о защите граждан от кредитных афер Володин: ГД на этой неделе рассмотрит закон против кредитного мошенничества

Москва20 июл Вести.Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан от мошеннических действий при оформлении кредитов и займов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

На этой неделе планируем рассмотреть законопроект, направленный на защиту людей от мошенников написал Володин

По его словам, по данным Центробанка, в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках достиг 12,8 млрд рублей. В 2025 году этот показатель снизился на 40%. Однако риск того, что мошенники оформят заем на человека без его ведома по-прежнему сохраняется.

В связи с этим законопроектом предлагается обязать банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров.

В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа, срок его возврата, а также информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.

Предполагается, что такие уведомления будут направляться незамедлительно, в течение 15 минут, через контактные данные заемщика или портал "Госуслуги".

Ранее Банк России выпустил рекомендации для граждан, которые стали жертвами кредитных мошенников. В регуляторе подчеркнули, что если заем был оформлен при действующем самозапрете, микрофинансовая организация не вправе требовать от человека погашения этого долга.