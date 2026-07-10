Володин заявил, что "дропперство" исчезает как вид преступления Володин: "дропперство" как вид преступления исчезает

Москва10 июл Вести."Дропперство" как вид преступления постепенно исчезает благодаря введения уголовной ответственности за приобретение и передачу банковских карт или данных счета из корыстных побуждений. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в стране создан механизм эффективного противодействия вовлечению граждан, в первую очередь подростков, в противоправную деятельность.

"Дропперство" постепенно исчезает как вид преступления. Это свидетельствует о том, что закон работает написал Володин в своем Telegram-канале

Председатель Госдумы подчеркнул, что с 2021 года в ГД приняли 18 федеральных законов по защите граждан от мошенников.

Ранее в МВД заявили, что злоумышленники вовлекают граждан в дропперство, предлагая в соцсетях и мессенджерах легкий заработок.