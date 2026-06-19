Володин заявил о почти полном исчезновении дропперства в России Володин: дропперство в России практически сошло на нет

Москва19 июн Вести.Дропперство в России как вид преступления практически сошло на нет после введения уголовного наказания и проведения разъяснительной работы с гражданами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Однако парламентарии продолжат идти в ногу со временем и вносить необходимые изменения в законодательство, чтобы защитить россиян и их сбережения, подчеркнул он.

Видим, что дропперство, допустим, сошло практически уже на нет. Это мнение правоохранительных органов. А вначале большое количество, особенно подростков, были вовлечены в противоправные действия. А сейчас, после введения уголовного наказания и разъяснительной работы, все это существенно сократилось, уменьшилось. Заниматься этим надо. Нам придется вновь вносить изменения в законодательство для того, чтобы идти в ногу со временем, защитить наших граждан и их сбережения сказал Володин

Ранее сообщалось, что дропперство на сегодняшний момент постепенно исчезает как вид преступления в России. При этом предложения о легком заработке в интернете до сих пор встречаются, однако все меньше людей им доверяют, так как осознают суть схемы.