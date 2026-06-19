Москва19 июнВести.Закон, предоставляющий регионам право вводить запрет на продажу вейпов, – это долгожданное и обоснованное решение. Хорошо, что его начали принимать в ряде регионов. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести".
По словам спикера ГД, продавцы вейпов делают все для того, чтобы пользователи "подсели" на их товары.
Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное. Более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели. Потому что вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательнымисказал Володин
По его словам, чаще всего на уловки продавцов вейпов попадаются дети.
Родители бьют тревогу, учителя, врачи говорят о том, что количество заболеваний дыхательных путей выросло на 30%. Мы проводили опросы, и люди высказывают мнение о необходимости запрета этой продукции. Мы исходим из того, что в регионе лучше знают ситуацию, получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения и видим, что вот на сегодняшний день уже такие законы есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области. Это очень хорошоотметил спикер Госдумы
Ранее Володин рассказывал, что депутаты столкнулись с давлением при работе над законопроектом о запрете розничной продажи вейпов.
9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий регионам РФ право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.