Володин оценил ввод в регионах запрета на продажу вейпов Володин назвал обоснованным и долгожданным закон о запрете вейпов в регионах

Москва19 июн Вести.Закон, предоставляющий регионам право вводить запрет на продажу вейпов, – это долгожданное и обоснованное решение. Хорошо, что его начали принимать в ряде регионов. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести".

По словам спикера ГД, продавцы вейпов делают все для того, чтобы пользователи "подсели" на их товары.

Был принят закон долгожданный. Речь идет о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов. Решение обоснованное. Более того, необходимое, учитывая, что продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуются этой продукцией, на них в буквальном смысле слова подсели. Потому что вкусовые добавки, ароматизаторы делают вейпы привлекательными сказал Володин

По его словам, чаще всего на уловки продавцов вейпов попадаются дети.

Родители бьют тревогу, учителя, врачи говорят о том, что количество заболеваний дыхательных путей выросло на 30%. Мы проводили опросы, и люди высказывают мнение о необходимости запрета этой продукции. Мы исходим из того, что в регионе лучше знают ситуацию, получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения и видим, что вот на сегодняшний день уже такие законы есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области. Это очень хорошо отметил спикер Госдумы

Ранее Володин рассказывал, что депутаты столкнулись с давлением при работе над законопроектом о запрете розничной продажи вейпов.

9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий регионам РФ право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.