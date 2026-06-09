Госдума даст право регионам РФ запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним Володин: в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов

Москва9 июн Вести.В Госдуме 9 июня будут рассматривать законопроект, дающий право субъектам Федерации запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодня выходим на решение. Регионам будет предоставлено право устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Данная норма выработана с учетом позиции субъектов Российской Федерации, мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, экспертов рассказал Володин в своем Telegram-канале в MAX

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов. Он предполагает, что с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года будет проходить эксперимент, в рамках которого российские регионы смогут запрещать розничную продажу жидкостей для электронных систем доставки никотина.